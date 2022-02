Calcio: Pioli, ‘momento importante della stagione, dobbiamo spingere al massimo’

Milano, 12 feb. – (Adnkronos) – “È un momento importante della stagione. Mancano tre mesi e sappiamo che dobbiamo spingere al massimo”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria. “Per tornare a vincere mancano 15 partite e sono tante: dobbiamo pensare di fare più punti possibili -aggiunge il tecnico rossonero-. In questo momento tra il vincere e il non vincere il gap sembra sottile, quindi saranno i dettagli a fare la differenza. Domani affrontiamo un avversario difficile, che ha vinto 4-0 nell’ultima partita contro il Sassuolo che, poi, ha perso all’ultimo con la Juve. Dovremo tirar fuori una prestazione attenta per riuscire a vincere. Dobbiamo affrontare ogni partita al massimo: il risultato dipende da noi”.