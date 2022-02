Turismo: decine di assunzioni con Icon Collection, al via i Recruiting Days

Roma, 11 feb. (Labitalia) – La nuova stagione è alle porte e chi è in cerca di occupazione nel settore alberghiero ha una grande opportunità di lavorare in un contesto accogliente e dinamico dell’ospitalità di lusso. Icon Collection, azienda giovane e dinamica del gruppo imprenditoriale Ficcanterri, offre per la nuova stagione decine di opportunità per le due strutture alberghiere: The Sense Experience Resort e Park Hotel Marinetta. L’azienda punta ad assumere 80 figure altamente qualificate che possano essere protagoniste dell’accoglienza nelle strutture del gruppo e garantisce loro una serie di interessanti benefits. La selezione del personale avverrà tramite i Recruiting Days in programma al Park Hotel Marinetta il 21 e 22 febbraio e al The Sense Experience Resort il 23 e 24 febbraio.

Sono diverse infatti le posizioni aperte per entrambe le strutture toscane: Capo Ricevimento, Restaurant Manager, Sous Chef, Cuochi, Camerieri/baristi, Receptionist, Guest relation, Housekeeper, Magazziniere sono solo alcune delle figure al momento richieste. Per candidarsi è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso le apposite pagine presenti sul sito degli hotel: www.hotelmarinetta.it/careers/ e www.thesenseresort.it/careers-c2.html oppure inviare una candidatura libera a hr@iconcollection.it.

L’azienda fisserà anche degli obiettivi di qualità al raggiungimento dei quali verrà riconosciuta una premialità aggiuntiva, come già avvenuto nel 2021. Per la famiglia Ficcanterri i dipendenti sono ‘ospiti interni’ e fanno parte della propria famiglia, devono sentirsi a casa, sono coloro che veicolano il messaggio più importante rivolto agli ospiti esterni ed è per questo che l’azienda gli garantirà in più numerosi benefits.