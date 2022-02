Scuola: Costarelli (presidi Lazio), ‘chiediamo ritorno a turno unico, aiuterebbe molto i ragazzi’**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Tornare ad un turno di scuola unico aiuterebbe moltissimo i ragazzi, allenterebbe i disagi di chi entra in seconda ora e favorirebbe il tempo libero da poter dedicare ad attività sociali e pomeridiane”. Lo dice all’Adnkronos la presidente dei presidi per il Lazio, Cristina Costarelli che riferisce: “Abbiamo chiesto l’eliminazione della doppia fascia ieri durante l’incontro con il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Pinneri. Ci ha promesso che porterà la questione all’attenzione del prefetto, ma ci ha anche detto che sarà molto difficile a causa dei mezzi di trasporto”.

L’Anp Lazio ieri ha anche incontrato l’assessore D’Amato: “é stato molto disponibile. Gli abbiamo presentato gli aspetti più critici sulle modalità di gestione delle quarantene, in particolare rispetto alle procedure tra scuole ed Asl, che a macchia di leopardo chiedono report o interventi alle amministrazioni scolastiche. Abbiamo chiesto di uniformarle. D’Amato si è impegnato a farlo e ci riaggiorneremo tra una decina di giorni”.