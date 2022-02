Ita: al via privatizzazione, per vecchia Alitalia storia di ‘fumate nere’/Adnkronos

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – E’ appena nata e già apre le porte ai privati. A poco meno di 5 mesi dal decollo, il Governo accende i motori per il processo di vendita di Ita Airways. Il disco verde è arrivato dal Consiglio dei ministri che ha preso in esame il dpcm che traccia rotta dell’operazione: può prevedere un’offerta pubblica o una vendita diretta, con l’azionistaTesoro, ora proprietario al 100%, che rimarrà, in una prima fase, con una quota minoritaria e non di controllo mentre, in una seconda fase, potrà vendere l’intera quota. E, come ha indicato il ministro dell’Economia Daniele Franco, non ci sono tempi predeterminati.

Fatto sta che ora la privatizzazione entra nel vivo e, almeno per Ita, non dovrebbe ripetersi la storia dei tentativi falliti o non proprio fortunati della vecchia Alitalia, anche perché, date le sue dimensioni, l’aviolinea non potrà reggere da sola sul mercato.

Per l’ex compagnia di bandiera, la prima privatizzazione risale al 1996 con la cessione da parte dello Stato del 37% e la quotazione in borsa. L’operazione finanziaria successivamente viene affiancata da una industriale che porta all’alleanza con Klm. Una stagione proficua e intensa ma molto breve dal momento che nell’aprile del 2000 gli ‘olandesi volanti’ annunciano il divorzio da Alitalia. Devono passare diversi anni, segnati da un crescendo di difficoltà e bilanci in perdita, prima che il dossier della privatizzazione torni sul tavolo del governo. A riaprire i giochi sarà il Governo Prodi che nell’ottobre nel 2006 dà il via all’iter per la cessione del controllo della società. Alitalia sta vivendo «il momento più difficile della sua storia. La situazione è completamente fuori controllo. Serve una soluzione per evitare il fallimento», avverte Romano Prodi.