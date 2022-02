Governo: Draghi, anno elettorale? ‘nostro dovere è affrontare sfide’

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – I rischi per il governo dall’anno elettorale che lo attende? “La vedo in senso chiaro: il dovere del governo e proseguire e affrontare le sfide importanti per gli italiani. Le sfide sono”, “quella immediata”, “il caro energia; l’inflazione che sta aggredendo il potere di acquisto dei lavoratori e diminuendo la competitività delle impresa; la terza sfida, oltre all’uscita dalla pandemia naturalmente, è il Pnrr, che sta andando molto bene”. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa.

Sul Pnrr “un attimo fa – spiega Draghi – il ministro Giovannini mi ha anticipato un tabella sulla realizzazione delle opere pubbliche e gli investimenti in infrastrutture: le aggiudicazioni di bandi sono le più alte degli ultimi 20 anni, circa 3 volte l’anno scorso e due volte nel caso dei trasporti e delle opere pubbliche. L’impegno che c’è oggi da parte degli enti attuatori è forte, molto forte. Il governo intende proseguire, questo è il dovere di ogni governo”.