Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Nessun rinvio” della riforma del Csm, va “oggi in Consiglio dei ministri al 100%”. La conferma arriva da fonti di Palazzo Chigi, dopo che in preconsiglio -la riunione preparatoria del Cdm- i partiti avevano chiesto più tempo e Fi, in particolare, aveva sollevato dubbi sulla riforma dell’organo di autocontrollo della magistratura. Il Cdm, inizialmente convocato alle 10, e intanto slittato alle 11. Subito dopo, il premier Mario Draghi terrà una conferenza stampa.