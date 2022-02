Fondazione Open: Renzi, ‘vogliono tenermi sotto schiaffo, rispondo colpo su colpo’

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “La verità è che pensavano di tenermi sotto schiaffo per cinque anni, zitto e buono. Impaurito. Perché fare un processo non è una passeggiata. Soffri nell’anima, soffrono le persone vicino a te, soffrono quelli che ti sostengono. Ma io ho il mio carattere, un caratteraccio come lo chiamano gli altri. E nelle difficoltà tiro fuori tutta l’energia che vorrebbero comprimere”. Così Matteo Renzi nella enews.

“Vogliono un processo show? E noi ci difenderemo usando leggi, codici e denunce. Vogliono silenziarmi? E io vado in TV non ad attaccare i magistrati ma a leggere gli atti ufficiali. Atti scritti da altri magistrati. Vogliono impaurirmi? E io rispondo colpo su colpo, senza lasciar cadere un solo argomento”.

“Ho firmato una denuncia contro i PM di Firenze per violazione dell’articolo 68 della Costituzione, della Legge 140/2003, dell’articolo 323 del codice penale. Io credo nella giustizia al punto da affidare a dei giudici un atto circostanziato e preciso. O vogliamo dire che i giudici non possono mai rispondere di ciò che fanno?”.