Csm: Gelmini, ‘voto unanime Cdm mezzo miracolo’**

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – “Il voto all’unanimità in Cdm” sulla riforma del Csm “è stato un mezzo miracolo”. Così il ministro Maria Stella Gelmini a SkyTg24. “Il testo Cartabia è un punto di partenza positivo”.

“Ci sarà anche bisogno di un lavoro parlamentare” vista l’eterogenità della maggioranza e “abbiamo apprezzato che il presidente Draghi abbia detto che non ci sarà ricorso alla fiducia” ma “serve una assunzione di responsabilità della forze politiche perchè prima della prossima elezione del Csm, la riforma sia andata in porto”.