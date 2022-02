Scuola: Costarelli (presidi Lazio), ‘bene esperti educazione civica ma in contatto diretto docenti’**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – Il gruppo di esperti del Comitato tecnico scientifico ai quali è stato affidato il compito di accompagnare l’attuazione della legge che ha inserito l’insegnamento scolastico dell’Educazione civica, dalla scuola dell’infanzia e per tutti i cicli di istruzione “può essere sicuramente un supporto importante in questi primi anni di introduzione della educazione civica dato che ci sono ancora necessità per alcuni allineamenti ed approfondimenti. Ma il contatto degli esperti con i docenti deve essere diretto. Non deve essere un gruppo che fa progettazione in maniera autonoma”. Lo dice all’Adnkronos la presidente dei presidi del Lazio Cristina Costarelli che aggiunge: “è necessario un sostegno reale e concreto alla comunità educante che trovi soluzioni e miglioramenti alle difficoltà incontrate in questi primi due anni”.