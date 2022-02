Scuola: Azzolina, ‘indagine su fatti Valentini-Majorana sia rigorosissima’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “I fatti del liceo Valentini-Majorana di Castrolibero (Cosenza) meritano un’indagine rigorosissima. Non possiamo permetterci che rimanga anche il più piccolo sospetto su questa storia, dovrà essere chiarita ogni minima ombra di una vicenda a dir poco angosciante. Lo dobbiamo non solo a quelle ragazze ma alla Scuola stessa, sporcata nella sua immagine di luogo di accoglienza, crescita, e anche protezione dei nostri giovani”. Lo scirve in un post sulla sua pagina Facebook l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina.

