Pd: Malpezzi, ‘avanti con campo largo, ci rivolgiamo anche a forze di centro’**

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Noi siamo per il rafforzamento del campo largo: ci rivolgiamo a tutte le forze – anche a quelle al centro – che si riconoscono in un campo valoriale e politico alternativo a quello della destra perché riteniamo che gli avversari siano dall’altra parte”. Così la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a Tagadà su La7.

“Quella di oggi è una maggioranza di governo che si fonda su una triplice emergenza sanitaria, economica e sociale e lavoriamo insieme con l’obiettivo principale di uscire da questa crisi drammatica, ma sappiamo che dopo questa fase si tornerà alla normalità della contrapposizione politica e, proprio in questo senso, lavoriamo per costruire un fronte largo aperto alle forze progressiste e riformiste, capace di parlare a più mondi possibili e su questo vogliamo andare avanti”.

“Lo strumento delle agorà che stiamo usando e che si fonda su spazi aperti di condivisione che raccolgono sensibilità diverse, può aiutare a tenere insieme su argomenti condivisi le forze politiche alternative alla destra. Attraverso il dialogo e costruendo proposte e idee in un campo in cui mondi diversi si possono incontrare”.