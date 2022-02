Morta a 78 anni Donatella Raffai, prima conduttrice ‘Chi l’ha visto?’

(Adnkronos) – E’ morta a 78 anni Donatella Raffai, prima storica conduttrice di “Chi l’ha visto?” al fianco di Paolo Guzzanti e di altri programmi della terza rete pubblica. La notizia è stata diffusa dal marito Silvio Maestranzi, ex regista Rai e sceneggiatore. I funerali si svolgeranno domani a Roma alle 12.30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732), dove “la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz’ora prima della funzione”.

Il post di ‘Chi l’ha visto?’

“Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di ‘Chi l’ha visto?'”. Così dagli account ufficiali del programma di Rai3, la redazione di ‘Chi l’ha visto?’ ricorda Donatella Raffai.