Centrosinistra: Gori (Pd), ‘coalizione riformisti anche con Fi e Draghi premier dopo il ’23’

Roma, 10 feb (Adnkronos) – “E’ auspicabile che le forze riformiste e socialiste lavorino insieme, come già succede in Europa nella Commissione von der Leyen, superando la classica divisione fra centrodestra e centrosinistra”. Lo dice Giorgio Gori, del Pd, a ‘Repubblica’.

Il sindaco di Bergamo, tra l’altro, parla della necessità di “far crescere il Pd coltivandone l’identità come forza del lavoro, dell’equità e della modernizzazione del Paese. Poi si ricostruisce il centrosinistra. E infine si dialoga con i 5S”. Gori spiega: “Dobbiamo allargare lo sguardo agli ambientalisti e ai liberaldemocratici. E dico di più: il dialogo deve cercare di coinvolgere anche i riformisti di centrodestra, quindi Forza Italia”.

Per Gori è infine una “prospettiva auspicabile” che Draghi governi oltre il 2023: se “dal voto dovesse uscire una maggioranza di impronta riformista, questa potrebbe chiamare Draghi a completare il lavoro su riforme e Pnrr”, spiega.