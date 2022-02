Calcio: Coppa Italia, Juve con Dybala-Vlahovic, Sassuolo con Scamacca-Raspadori

Torino, 10 feb. – (Adnkronos) – Prima sfida in assoluto in Coppa Italia tra Juventus e Sassuolo che all’Allianz Stadium dalle ore 21 si giocano l’accesso alle semifinali. Allegri non fa riposare Vlahovic che sarà al centro dell’attacco con Dybala, in difesa coppia dentrale De Ligt-Bonucci. Dionisi con Scamacca riferimento più avanzato. Alle sue spalle, Berardi, Raspadori e Traore. Questi gli 11 iniziali:

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Zakaria, Arthur, McKennie; Dybala, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Tressoldi, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Lopez; Berardi, Raspadori, Traore; Scamacca. Allenatore: Dionisi.