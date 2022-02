Bollette: Tinagli, ‘serve subito intervento governo’

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “L’inflazione inizialmente é stata sottostimata perché si pensava fosse dovuta a strozzature derivanti dal post pandemia. Poi é subentrata la crisi energetica dovuta a fattori geopolitici non previsti e ora il rischio é che a cascata si riverberi su altri settori”. Così Irene Tinagli, vicesegretaria del Pd, a Otto e mezzo su La7.

“Serve intervenire subito sul caro energia. Non sappiamo ancora bene l’entità dell’intervento che il governo varerà ma credo si partirà dalle famiglie in difficoltà e dai settori più colpiti”.