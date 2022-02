Banche: Enria, ‘picco Npl alle nostre spalle ma attenti a ricadute pandemia’**

Roma 10 feb. -(Adnkronos) – “Ritengo che per fortuna il picco degli Npl sia alle nostre spalle, il loro peso continua a scendere: era al 2,2% alla fine del terzo trimestre 2021, il valore minimo dall’Unione Bancaria. Tuttavia non dobbiamo abbassare la guardia, perché sono ancora possibili ricadute della pandemia. Per questo dobbiamo garantire che la banche affrontino la questione dei crediti deteriorati in maniera tempestiva, identificando gli Npl in modo corretto”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio di vigilanza Bancaria della Bce, Andrea Enria, presentando l’annuale ‘processo di revisione e valutazione prudenziale’ (Srep) sul settore bancario.

Enria ha voluto comunque “rendere omaggio a quelle banche che avevano un significativo portafoglio di npl per il fatto di avere continuato a gestire il problema anche durante la pandemia”.

Nel rapporto finale dello Srep 2021 la Vigilanza Bancaria osserva come “non vi sono prove evidenti di un deterioramento della qualità degli attivi” mentre “il rapporto dei crediti deteriorati delle banche significative ha continuato a diminuire” con “progressi sostanziali” grazie alle “strategie di risoluzione” adottate da molti istituti. La Bce segnala comunque come sia stato cruciale il contributo delle “ampie misure di sostegno pubbliche verso famiglie e imprese, che hanno temporaneamente preservato la capacità dei mutuatari di rimborsare i prestiti”.