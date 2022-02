Banca Generali: nel 2021 323,1 mln di utile netto, record storico

Milano 10 feb. (Adnkronos) – Nel 2021 Banca Generali, a completamento del piano triennale 2019-2021, ha raggiunto un utile netto di 323,1 milioni, il 18% in più dell’anno precedente e record storico per l’istituto.

L’utile netto ricorrente è di 176,6 milioni (+15%) e i ricavi totali si sono attestati a 779,3 milioni (+26%). Anche masse e raccolta toccano i livelli più elevati di sempre: le masse totali raggiungono gli 85,7 miliardi e la raccolta netta 7,7 miliardi (+31%). La raccolta netta a gennaio 2022 è di 483 milioni. Ai soci verrà proposto un dividendo a 1,95 euro per azione, da corrispondere a maggio 2022 (€1,15) e febbraio 2023 (€0,80).

“Siamo orgogliosi della crescita della banca che ha superato tutti gli ambiziosi traguardi del piano triennale, consentendoci di chiudere il 2021 col nostro miglior risultato di sempre”, ha commento l’amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali, Gian Maria Mossa.