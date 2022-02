Rai: Faraone, ‘Ranucci mi mandò sms minacciosi, dossieraggi? Sono materia sua…’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Sempre Ranucci ha detto ieri di avere notato delle “coincidenze” su alcune date il cui obiettivo sarebbe la chiusura di Report. Sostiene che il primo dossier falso arriva dopo l’inchiesta “su Alitalia, Renzi, i suoi rapporti con Ethiad e il caso Aiur Force”. Dopo due mesi “gira il primo dossier falso che accusa Report”. Poi, va in onda la puntata su Mancini-Renzi e IV “rilancia quel sossier”. “E dopo un mese arriva la lettera anonima sulle molestie”, dice a Repubblica. “Guardi – replica oggi a muso duro Davide Faraone – i dossieraggi, com’è noto, sono materia di Ranucci, egli stesso ha tenuto a precisare di avere in tasca svariati dossier pronti”. “La macchina del fango non è cosa che ci riguarda, piuttosto continuo a non condividere il “metodo Report”, criticato anche nella mail che è giunta a tutti i membri della commissione vigilanza. E mi chiedo quale tipo di servizio pubblico possa tollerare una trasmissione dove le inchieste vengono costruite troppo spesso non sulla base delle notizie ma sul politico da impallinare”.

Poi, tornando a parlare dei messaggi scambiati tra Ranucci e il deputato Ruggieri, definite dall’ad della Rai Carlo Fuortes “affermazioni gravi” ma sottolineando che, comunque, si tratta di “comunicazioni private”, Faraone dice: “Fuortes ha anche aggiunto che istruirà un’audit interna , altrimenti sarebbe stato incredibile che l’ad Rai cercasse di sminuire la portata di un comportamento chiaramente intimidatorio: facciamo attenzione a rispettare la commissione vigilanza e il suo doveroso ruolo di controllo”.