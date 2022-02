Roma, 9 feb. (Adnkronos) – “No”, la figlia del segretario della Lega, Matteo Salvini, non è vaccinata contro il Covid, come ha affermato ospite di ‘The Breakfast club’ su Radio Capital. “Sono scelte che spettano a mamma, papà e pediatri -ha aggiunto- non sono certo di dibattito politico”.