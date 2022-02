Pnrr: Mims, nessun ritardo, ministero in linea con obiettivi**

Roma, 8 feb. – (Adnkronos) – Nessun ritardo sul Piano nazionale di recupero e resilienza per il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che è “in linea con obiettivi #Pnrr”. Lo scrive in un tweet il Mims in risposta a quello che definisce un “fuoriviante articolo di Repubblica” che parlava di ritardi. “Anzi – si sottolinea nel tweet – , come si evince dal documento su stato attuazione #Pnrr”il ministero “nel 2021 ha distribuito il 98% delle risorse a enti attuatori e anticipato 2 riforme previste per quest’anno”.