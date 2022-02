Basket: Eurolega, Milano vince 74-70 in trasferta contro lo Zalgiris Kaunas

Kaunas, 8 feb. – (Adnkronos) – Dopo la sconfitta interna con il Fenerbahce l’Olimpia Milano torna al successo in Eurolega. La squadra di Ettore Messina ha battuto lo Zalgiris in Lituania 74-70, nel recupero della 17esima giornata. Decisiva la solidità difensiva delle ‘scarpette rosse’ che tengono gli avversari a 70 punti (16 di Lekavicius), con Hines (11 punti e 10 rimbalzi, di cui 5 in attacco) e Melli grandi protagonisti. In attacco l’Olimpia si affida soprattutto a un ispiratissimo Delaney: l’americano chiude con 20 punti, frutto di un ottimo 8/13 dal campo con 4/6 dall’arco. Troy Daniels aggiunge 15 punti con 4 triple a segno. Decisivo anche il contributo nei momenti chiave di Sergio Rodriguez, nonostante l’1/5 da tre: per il Chacho 10 punti e 5 assist. Milano si conferma al terzo posto della classifica di Eurolega con 16 vittorie e 7 sconfitte, dietro solo a Real Madrid e Barcellona.