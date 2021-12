Webuild: “Tratta Bicocca-Catenanuova, cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Ue”

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – È un cantiere simbolo della mobilità sostenibile in Europa, quello della tratta ferroviaria Bicocca-Catenanuova della linea alta capacità Palermo-Catania. Il progetto prevede il raddoppio di una sezione di 38 km lungo appunto la Bicocca-Catenanuova, che consentirà di collegare le due principali città siciliane in meno di due ore. Con circa 400 persone impegnate tra diretti e indiretti e una filiera di oltre 300 imprese tutte italiane, la commessa comprende la realizzazione di opere civili tra cui 17 viadotti, 8 cavalcaferrovia, 2 gallerie artificiali e 2 gallerodotti. Diversi i benefici attesi a opera conclusa, a partire dagli oltre 2milioni e mezzo di passeggeri l’anno; si calcola inoltre che annualmente grazie a questa opera verranno evitate oltre 13.000 tonnellate di Co2.

La Palermo-Catania rientra infatti nell’iniziativa per lo sviluppo della mobilità sostenibile promossa dall’Unione Europea per realizzare il sistema dei Corridoi europei Ten-T, che collegherà e migliorerà le linee ferroviarie del continente.