Usa: domande disoccupazione scendono a nuovi minimi dal 1969

Washington, 9 dic. – (Adnkronos) – La scorsa settimana negli Stati Uniti le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono scese a quota 184.000, il valore più basso da settembre 1969. Il dato diffuso dal Dipartimento del Lavoro rappresenta un calo di 43.000 unità rispetto al valore registrato nei sette giorni precedenti. Un livello di basse domande che sembra evidenziare, secondo alcuni analisti, una ‘riluttanza’ delle aziende a licenziare in un momento in cui è sempre più forte la carenza di manodopera sul mercato Usa. Secondo gli ultimi dati, infatti, sarebbero circa 11 milioni i posti vacanti, anche perché molti lavoratori usciti dal mercato in occasione della crisi coronavirus non hanno ancora deciso di rientrare.