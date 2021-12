Senato: Rossomando (Pd), ‘Giunta decida celermente su seggio Sud America’

Roma, 9 dic (Adnkronos) – Sul seggio del Senato dell’America meridionale “è pacifico che l’Aula ha votato la decadenza del senatore Cario, quindi bisogna assolutamente che ci sia il plenum dell’assemblea del Senato nel tempo più rapido possibile”. Lo ha detto Anna Rossomando, del Pd, al termine della Giunta per le elezioni del Senato, a proposito.

“Abbiamo insistito per la decisione di una calendarizzazione quanto mai celere perchè siamo alla vigilia del voto del presidente della Repubblica -ha spiegato la vice presidente del Senato-. In genere la Giunta decide in modo rapido, una volta che c’e’ una decadenza deve solo applicare la legge elettorale. Noi insistiamo perchè la Giunta si convochi celermente per completare l’iter”.