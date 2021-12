M5S: Ricciardi, ‘conferma Crippa dimostra compattezza gruppo’

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – “Dispiace per i media e per tutti i nemici del MoVimento 5 Stelle che avevano sperato in nostre spaccature e divisioni interne, la realtà è un’altra: siamo compatti più che mai e concentrati nel far ripartire il MoVimento 5 Stelle più forte di prima. Oggi abbiamo avuto un’ennesima conferma con la riconferma di Davide Crippa per il ruolo di capogruppo alla Camera. A lui e a tutta la squadra prescelta va il mio più sincero augurio di buon lavoro”. Lo dichiara in una nota Riccardo Ricciardi, deputato e vicepresidente del MoVimento 5 Stelle.

“Si è scelta – aggiunge – una squadra unitaria che dimostra la solidità di un Gruppo che rema tutto dalla stessa parte, quella degli interessi dei cittadini, dei diritti civili e sociali, della transizione ecologica e della gestione responsabile della pandemia”.