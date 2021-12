Elezioni: Letta, ‘per collegio Roma la decisione spetta al Pd locale’**

Roma, 9 dic (Adnkronos) – A proposito delle suppletive della Camera nel collegio di Roma centro, “la scelta di Conte non cambia la prospettiva”. Lo ha detto Enrico Letta a CorriereTv.

“Mi era sembrato che per quel collegio, che è in discussione a livello locale del partito, si poteva immaginare una eccezione con una candidatura autorevole come quella di Conte. Adesso, tra oggi e domani, il Pd romano farà le sue valutazioni e proporrà la candidatura migliore che porteremo avanti. Noi ci muoviamo con questo rapporto con i territori. L’eccezione era l’ipotesi Conte, una volta tramontata, la discussione è nella scelta che il Pd romano farà”, ha spiegato il segretario del Pd.