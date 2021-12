Covid: bozza dl, 1,8 mld in più per acquisto vaccini e farmaci (2)

(Adnkronos) – La misura in questione, si legge nella relazione tecnica che accompagna il dl, “autorizza la spesa, a cura del Ministero della salute, per l’acquisto di vaccini anti SARS-CoV-2 per l’anno 2022 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19. La stima dell’onere è stata elaborata in considerazione del costo dei farmaci e delle dosi di vaccino prodotte dalle aziende farmaceutiche per le quali sono stati già assunti impegni a livello comunitario, nell’ambito delle procedure di acquisto centralizzate gestite dalla commissione europea”.