Calcio: Giuntoli, ‘accettiamo decisione Leicester di non fare altro giro tamponi’

Napoli, 9 dic. – (Adnkronos) – “Non possiamo fare altro che accettare questa decisione da parte del Leicester di non fare un ulteriore tampone. Dobbiamo cercare di pensare soltanto alla gara, abbiamo la possibilità di qualificarci”. Lo dice il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli nell’immediata vigilia del match con il Leicester decisivo per il passaggio del turno in Europa League.

“Dobbiamo ripetere le ultime prestazioni e a differenza delle ultime partite cercare di fare anche risultato -aggiunge il ds azzurro a Sky Sport-. Siamo contenti delle ultime prestazioni, abbiamo ritrovato alcuni giocatori da Malcuit a Lobotka e Mertens. Nelle difficoltà stiamo cercando di avere tutte le risorse per passare il turno”.