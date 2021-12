Calcio: Gasperini, ‘era una gara alla portata, pagata la troppa frenesia’

Bergamo, 9 dic. – (Adnkronos) – “Siamo partiti malissimo e in queste gare diventa difficile quando vai sotto. Nei 90 minuti non siamo stati capaci di fare la partita cosa che era anche nelle nostre corde. Resta ancora di più il rammarico di essere usciti in una partita alla nostra portata”. L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini commenta così la sconfitta per 3-2 in casa contro il Villarreal che estromette i nerazzurri dalla Champions League. Si rimprovera più la formazione o l’atteggiamento? “Non l’atteggiamento, abbiamo perso lucidità, abbiamo fatto qualche errore tecnico non solito -aggiunge Gasperini a Prime Video-. E qualche prestazione al di sotto, ma questo ci sta. In queste partite subentra la frenesia, quando siamo riusciti a essere più sereni siamo stati capaci di giocare un buon calcio e sono cresciute le prestazioni”.