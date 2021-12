Calcio: Elmas tiene il Napoli in corsa in Europa League, Leicester ko 3-2 e playoff centrati

Napoli, 9 dic. – (Adnkronos) – Il Napoli batte 3-2 il Leicester e resta in corsa in Europa League ma, complice la vittoria dello Spartak Mosca a Varsavia contro il Legia non accede direttamente agli ottavi di finale e dovrà passare attraverso il playoff contro una squadra retrocessa dalla Champions League. Partita spettacolare al Maradona dove i padroni di casa partono con il piede sull’acceleratore e si portano sul 2-0 in poco più di venti minuti con Ounas ed Elmas ma la gestione disastrosa sulle palle inattive consente agli inglesi di agguantare il 2-2. A inizio secondo tempo il fantasista macedone va ancora in gol fissando il risultato sul 3-2 finale e regalando la vittoria ai partenopei.

In avvio di match Castagne impegna subito Meret che compie una gran parata. Pochi secondi dopo Zielinski ruba palla e la serve a Petagna: sventagliata sul fronte opposto dove Ounas è pronto a colpire. Diagonale perfetto di destro: uno a zero dopo quattro minuti scarsi. Il raddoppio è nell’aria, anche se Rrahmani deve mettere un paio di pezze. Arriva al 24’, più o meno sullo stesso asse: Zielinski tra le linee s’incunea e soprattutto fa filare il pallone. Petagna, già molto altruista in precedenza, a tu per tu con Schmeichel appoggia per l’accorrente Elmas.

Piattone facile facile e 2-0. Il vantaggio però dura poco. il Napoli legge malissimo le palle inattive e all’ennesima occasione il Leicester va in gol con Evans. Altro giro sulla giostra dell’orrore della difesa azzurra: superata la mezz’ora Evans raccoglie una palla persa, serve Dewsbury-Hall che va a segno con un bolide imparabile per Meret: 2-2, tutto da rifare. Nel finale della prima frazione paura per Lozano: il messicano, non proprio entusiasmante fin lì, chiude anzitempo la sua gara andando a sbattere con la faccia sul fianco di Ndidi. Non perde i sensi, ma un dente e del sangue: fuori in barella, poi subito in ospedale. Dentro Malcuit.