Bergamo, 9 dic. – (Adnkronos) – Il Villarreal è in vantaggio per 2-0 sull’Atalanta al termine del primo tempo del match valido per la sesta e ultima giornata del gruppo F di Champions League, in corso di svolgimento al Gewiss Stadium di Bergamo. A decidere sin qui la partita i gol di Danjuma al 3′ e Capoue al 42′.