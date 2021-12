Calcio: Champions, l’Atalanta si sveglia tardi, il Villarreal vince 3-2 ed è agli ottavi

Bergamo, 9 dic. – (Adnkronos) – L’Atalanta si sveglia tardi e retrocede in Europa League perdendo 3-2 in casa contro il Villarreal. I nerazzurri vanno sotto di tre reti ma nell’ultima mezz’ora reagiscono segnando due gol, prendendo tre pali e sbagliando un gol a porta vuota. Non basta però perché agli ottavi di finale di Champions ci vanno gli spagnoli e agli orobici restano i rimpianti.

Dopo 3′ al primo pallone sbagliato da Demiral, il ‘sottomarino giallo’ va in porta: Parejo lancia Danjuma che, velocissimo, davanti a Musso non sbaglia. Il gol a freddo smuove l’Atalanta, ma mette tutto quanto in discesa per gli amarillo, che si difendono con due linee da quattro, per recuperare il pallone e lanciare subito in contropiede, dove Danjuma apre voragini, sfruttando le incertezze di Demiral. Se è vero che potrebbe esserci un rigore per fallo di Estupinan su Ilicic, dall’altra parte il Villarreal fa paura ogni volta che attacca. Soprattutto dalla metà centrale del primo tempo non si vede più l’Atalanta solita, quella capace di recuperare il pallone alto. Emery imbriglia Gasperini, con un 4-4-2 che soffoca le fonti di gioco.