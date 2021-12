Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – “Il primo marzo 2022 avremo la presentazione del nuovo piano strategico” di Stellantis. Lo ha annunciato l’ad del gruppo Carlos Tavares, in occasione della presentazione della nuova strategia software. Questo, ha spiegato, “è un pilastro chiave della nostra mission” grazie al quale “stiamo trasformando Stellantis in una mobility tech company”. “Entro 3 anni il 100 % nuovi veicoli potranno ricevere aggiornamenti over the air”, ha ricordato.