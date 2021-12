Sci: CdM, i convocati azzurri per le gare in Val d’Isere

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – Nove azzurri per il gigante e sei per lo slalom, questo è il piatto di portata dell’Italia maschile nelle gare della Val d’Isère, tradizionalmente il primo appuntamento europeo dopo la trasfreta della Coppa nel continente americano. I convocati dal dt Roberto Lorenzi sono: Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Riccardo Tonetti, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Hannes Zingerle, Alex Hofer, Simon Maurberger e Alex Vinatzer per la gara di sabato, fra le porte larghe. Domenica, invece, saranno in pista, oltre a Maurberger e Vinatzer, anche Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Manfred Moelgg e Stefano Gross.

L’ultimo podio azzurro in Val d’Isère risale al 2019, e fu il terzo posto conquistato da Stefano Gross nella slalom, quando il fassano era al rientro da un infortunio. L’unico altro podio in slalom è del 2013, grazie a Patrick Thaler, che fu a sua volta terzo. Nel gigante, invece, la storia dello sci riporta a quattro vittorie azzurre, due di Gustavo Thoeni (1969, 1975) e due di Piero Gros (1972, 1974). Ci sono poi quattro secondi posti (Schmalzl 1973, Gros, 1976, Blardone 2008 e 2009) e 5 terzi posti (Thoeni 1070, Schmalzl 1972, Gros 1973 e 1975, Blardone 2010).