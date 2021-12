Fisco: Marattin (Iv), ‘al via esame lampo Dl in commissione, ma così sistema non funziona’

Roma, 7 dic (Adnkronos) – “In Commissione Finanze alla Camera abbiamo iniziato l’esame-lampo del Dl Fiscale. Che, come tutti i decreti legge negli ultimi anni, e con tutti i governi di qualsiasi tipologia e colore, fa una sola lettura effettiva, come del resto ormai accade di regola anche per le leggi di bilancio”. Lo dice il deputato di Italia viva Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze.

“Onestamente, non so cosa altro debba accadere in questa Repubblica per convincerci che questo sistema ormai non funziona più, e che occorre con la massima urgenza mettere mano alle riforme istituzionali. Tutti insieme, senza battaglie di parte”, aggiunge.