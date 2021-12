Covid: Dap su vaccinati in carcere, ‘oltre 90 per cento detenuti con almeno una dose’/Adnkronos (2)

(Adnkronos) – Ecco la situazione delle carceri nelle altre regioni: in Piemonte 6.821 vaccinati, in Valle d’Aosta 207, nella Provincia autonoma di Bolzano “sono tutti vaccinati”, dice all’Adnkronos Gianfranco De Gesu, direttore generale detenuti e trattamento del Dap. Sono 874 i detenuti vaccinati nelle carceri della Provincia autonoma di Trento. E 3.351 in Veneto. Nel Friuli Venezia Giulia sono stati vaccinati 1.001 detenuti, in Liguria 2.245, in Emilia Romagna 6.398, in Toscana 4.574 somministrazioni fatte. E ancora: In Umbria 2.630 vaccinati, nelle Marche 1.588, in Abruzzo 3.070, nel Molise 588, in Campania 1.636, in Puglia 6.611, in Basilicata 721, in Calabria 4.652 e in Sardegna 3.325 vaccinati. Attualmente ci sono nelle carceri italiane circa 54.500 detenuti, distribuiti in 188 strutture penitenziarie.

“La popolazione di detenuti che si è vaccinata supera, in proporzione, quella dei cittadini italiani liberi – spiega all’Adnkronos Gianfranco De Gesu- Siamo soddisfatti”. E’ lo stesso De Gesu a sottolineare che “le vaccinazioni non le facciamo noi – spiega – noi abbiamo il dato aggregato che ci viene fornito dal Ministero della Salute, ma al nostro interno facciamo le stime”.