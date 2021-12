Calcio: Lewandowski, ‘ci sono rimasto male per il pallone d’oro’

Roma, 7 dic. – (Adnkronos) – “Non mi nascondo, ci sono rimasto male e sono insoddisfatto. Ci sono andato vicino e il fatto di competere con Messi mi fa capire a che livello sono arrivato, ma mi sono sentito triste”. Lo dice l’attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski, intervistato da “Kanale Sportowym”, in merito alla mancata vittoria del Pallone d’Oro. “Le dichiarazioni di Messi sul Pallone d’Oro dell’anno scorso? Vorrei che non fossero parole vuote, ma sincere. Anche se l’idea non mi entusiasma”, aggiunge il 33enne polacco in merito alla possibilità di ricevere il pallone d’oro 2020 che non è stata assegnato.