Automobilismo: ecco L’Italia della 1000 Miglia, il progetto che racconta le eccellenze italiane (2)

(Adnkronos) – Tutto questo verrà condiviso sul nuovo sito di 1000 Miglia, www.1000miglia.it , e sui profili social della Corsa, ovvero Instagram e Facebook, con la pubblicazione di video e fotografie che sono riuscite a sintetizzare la bellezza dei luoghi. Sono anche state condivise le tappe del progetto ‘L’Italia della 1000 Miglia’, realizzato in collaborazione con la piattaforma digitale What Italy Is, coordinata dal direttore creativo e fotografo Brahmino. Sono stati previsti due post settimanali sulla stessa località, in modo da raccontare i luoghi che sono stati visitati da 1000 Miglia. Così si inizierà da Verona l’8 e il 10 dicembre, per poi spostarsi a Bologna il 13 e 17 dicembre.

Invece le date per ammirare le bellezze del Vittoriale degli Italiani sono quelle del 20 e 22 dicembre, per poi trasferirsi a Villa Verdi il 27 e 31 dicembre. Infine, le puntate sui territori della Franciacorta e della Tuscia verranno trasmesse nelle prime due settimane di gennaio. Il focus sulla Franciacorta è stato fissato per il 3 e il 7 gennaio, mentre quello sulla Tuscia per il 10 e il 14 gennaio.