Ue: Moretti, ‘passo importante per salario minimo’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “È stato fatto un importante passo verso l’equità salariale in Europa e il via libera della commissione all’avvio dei negoziati per introdurre il salario minimo sosterrà il cambiamento anche in Italia”. Così in una nota l’eurodeputata del Pd Alessandra Moretti.

“Auspico che il fenomeno dei ‘Working poors’ abbia il tempo contato e che il lavoro e la dignità che rappresenta per ciascuno sia rimesso al centro : di recente la giungla dei contratti ha causato confusione e portato ad abbassare di molto il livello dei diritti sul lavoro, sia dal punto di vista salariale che delle condizioni. Non è un caso che le morti bianche siano aumentate nell’ultimo anno e non è tollerabile consentirlo : dobbiamo restituire dignità al lavoro e diritti ai lavoratori”.