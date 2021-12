Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Nel 1971 veniva approvata la legge sugli asili nido. Un primo passo importante per aiutare le famiglie. Ma ad oggi gli asili nido sono ancora troppo pochi: con il Pnrr in arrivo altri due miliardi per arrivare a coprire almeno il 40 per cento dei posti su base nazionale entro il 2026”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera.