Governo: Quagliariello, ‘Renzi? Per ora avvicinamento, niente gruppi o partiti’

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – Se stiamo pensando di fare un partito con Renzi? “In Parlamento ci si confronta e se si è della stessa area si discute un po’ di più. Noi siamo sempre stati il centro del centrodestra, Renzi è il centro del centrosinistra. Per il momento c’è un avvicinamento di posizioni, il che non vuol dire né fare gruppi né partiti”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, il senatore di ‘Coraggio Italia’ Gaetano Quagliariello.

Lei si fida, politicamente, di Matteo Renzi? “In politica bisogna anche correre dei rischi, so bene com’è fatto e quindi questo è un fatto positivo”. In questa possibile formazione di centro ci sarebbe spazio anche per ‘Azione’ di Carlo Calenda? “Se mai si facesse qualcosa al centro si chiederebbe a tutti, senza diktat – ha detto a Rai Radio1 Quagliariello – in un’area che va da Forza Italia a Calenda passando per tutti quelli che stanno in mezzo”.