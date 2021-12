Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Evitiamo di usare il collegio di Roma per fare le primarie interne al campo largo di centrosinistra (che tra parentesi è ancora tutto da costruire). Perché non è un metodo vincente e per rispetto agli elettori romani, che cercano un rappresentante non un duello rusticano”. Così Tommaso Nannicini del Pd su twitter.