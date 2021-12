Basket: Europei, la Fiba ha ufficializzato il calendario

Roma, 6 dic. – (Adnkronos) – La Fiba ha ufficializzato il calendario dell’Europeo di Basket 2022, che vedrà giocarsi uno dei gironi della prima fase al Mediolanum Forum di Milano. La prima partita della 41esima edizione del Campionato Europeo si terrà a Tbilisi (Georgia) il 1° settembre e vedrà in campo la Serbia opposta alla Bulgaria. Il girone C vedrà in lizza insieme all’Italia anche Grecia, Croazia, Estonia, Ucraina e Gran Bretagna. La sfida al campione Nba Giannis Antetokounmpo è prevista per il 3 settembre alle ore 21. Le prime quattro squadre di ogni girone accedono alla fase finale, che si giocherà a Berlino dal 10 al 18 settembre, giorno in cui si disputeranno le due finali: quella che assegnerà la medaglia d’oro è in programma alle ore 20.30. EuroBasket 2022 sarà trasmesso da Sky Sport.

Il calendario e gli orari dell’Italia agli Europei 2022 a Milano: 2 settembre ore 21.00 – Italia-Estonia; 3 settembre ore 21.00 – Italia-Grecia; 5 settembre ore 21.00 – Italia-Ucraina; 6 settembre ore 21.00 – Italia-Croazia; 8 settembre ore 21.00 – Italia-Gran Bretagna

I gironi di Eurobasket 2022: Girone A (Tbilisi, Georgia): Spagna, Russia, Turchia, Georgia, Belgio, Bulgaria. Girone B (Colonia, Germania): Francia, Lituania, Slovenia, Germania, Ungheria, Bosnia Erzegovina. Girone C (Milano): Grecia, Italia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna, Estonia. Girone D (Praga, Repubblica Ceca): Serbia, Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Israele, Paesi Bassi.