Airtime, Gianluca Granero nominato cto

Roma, 6 dic. (Labitalia) – “L’arrivo di Gianluca Granero completa la nostra squadra. La sua esperienza di cto e di imprenditore, ci dà la possibilità di cogliere al meglio tutte le opportunità che la tecnologia ci offre, seguendo e completando la nostra visione”. Lo dichiara il ceo di Airtime Orlando Taddeo nell’annunciare la nomina di Granero come cto chief technology officer di Airtime partecipazioni spa, player attivo nel fintech, che ha completato a settembre il processo di direct listing e dal 22 settembre è negoziata sul listino Euronext Growth. La società sviluppa tecnologie innovative nell’ambito delle telecomunicazioni e dei servizi finanziari ed è presente nei mercati di Europa e Stati Uniti.

“In contesti competitivi come quelli del fintech e delle telco – dichiara Granero – l’innovazione è il fattore chiave per la competitività e la crescita delle aziende. Quella di Airtime è una sfida molto stimolante, da affrontare su un ampio fronte tecnologico, con una squadra affiatata piena di competenze e capacità”.

“In un contesto che – spiega Taddeo – raccoglie enormi volumi con Airtime e la nostra piattaforma Airtime Exchange abbiamo creato un ecosistema che aggrega operatori di tutto il mondo che acquistano e vendono servizi di terminazione voce e sms attraverso tecnologie innovative che permettono transazioni in tempo reale con i più alti standard di sicurezza. Grazie allo sviluppo di sistemi finanziari integrati, offriamo un sistema di pagamento real time che ha completamente eliminato il rischio di credito”.

“Airtime Exchange – fa notare – permette inoltre, attraverso la tecnologia blockchain, di eliminare le frodi informatiche, grazie alla riconciliazione delle transazioni in tempo reale, e di creare un meccanismo di liquidity pool. Meccanismo che consente agli operatori piccoli e grandi, mediante un sistema di supply chain financing, di accedere a opportunità commerciali altrimenti fuori portata per i piccoli operatori, sostenendo economicamente le transazioni”.

“Airtime – avverte Taddeo – ha davanti a sé enormi opportunità. Siamo innovatori nel settore fintech, e il gruppo è ben posizionato per continuare la sua crescita e attrarre più partner che hanno bisogno di ottimizzare i loro pagamenti e processi di vendita”.