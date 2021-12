Centro: Quagliariello, ‘lavoriamo per visione Paese e non per gestire esistente’

Roma, 5 dic. (Adnkronos) – “I partiti si fondano sulle idee e sulle competenze. E’ una elementare realtà a lungo denigrata e che oggi sta però tornando in auge, come il fatto che la politica sia l’arte di creare il possibile e non l’impossibile. Bisogna cogliere questa inversione di tendenza unendo realismo e fantasia”. Lo ha affermato il senatore Gaetano Quagliariello, vicepresidente di ‘Coraggio Italia’, intervenendo a Modena a un evento promosso dai ‘Popolari Liberali’ con la partecipazione, fra gli altri, di Maurizio Gasparri, componente del Comitato di presidenza di Forza Italia.

“Oggi l’obiettivo massimo a cui si può e si deve aspirare -ha aggiunto- è mettere assieme le esperienze che con accenti diversi si muovono nello stesso spazio valoriale, iniziando dal Parlamento. Per affrontare assieme scadenze contingenti ma fondamentali e per iniziare un confronto al fine di radicare una visione nel Paese, per non limitarsi a gestire l’esistente”.