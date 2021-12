Genova, 5 dic. – (Adnkronos) – La Lazio è in vantaggio per 3-0 contro la Sampdoria in un match della 16/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Ferraris’ di Genova. A decidere fin qui il match il gol di Milinkovic-Savic al 7′ e la doppietta di Immobile al 17′ e al 37′.