Salute: Fico, ‘per quella mentale sfida deve vedere tutti impegnati in prima linea’

Roma, 4 dic (Adnkronos) – Quello della salute mentale è un “tema è di cruciale importanza. La tutela delle persone affette da disabilità o malattie mentali rappresenta infatti un indicatore molto significativo del livello di democrazia e di rispetto dei diritti umani di ogni società”. Lo dice Roberto Fico nel suo saluto al convegno ‘Il manifesto per la salute mentale. La cura nella salute mentale come valorizzazione della persona e difesa della democrazia’ promosso dall’Istituto italiano per gli studi filosofici.

“Le persone colpite da queste patologie necessitano infatti non soltanto di cura e assistenza sanitaria adeguate; ma anche di una comunità che non le emargini; di una famiglia che sia messa nelle condizioni di sostenerle ed assisterle; di una posizione sociale inclusiva, nel pieno rispetto della loro dignità -dice il presidente della Camera-. Dobbiamo dunque ribadire che non si tratta soltanto di una questione sanitaria, ma anche di una priorità sociale, economica, culturale, legata ad una visione di centralità dell’individuo in quanto tale”.

“In una società che voglia dunque riconoscersi nei principi di giustizia, eguaglianza e solidarietà, trascurare o porre in secondo piano una questione così delicata e complessa rappresenta un paradosso davvero inaccettabile”, sottolinea Fico.