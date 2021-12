Manovra: Iv, ’emendamenti contro il caro bollette’

Roma, 4 dic (Adnkronos) – “Un fondo superiore a 500 milioni per la compensazione dei maggiori costi sostenuti non solo da famiglie e imprese ma anche dagli enti locali per l’incremento dei costi dell’energia elettrica e del gas, misure agevolative per le imprese a forte consumo di energia, bonus sociale da oltre 2 miliardi per gli utenti del settore elettrico in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili. E per affrontare il problema in modo strutturale la Riforma degli oneri generali di sistema. Questi gli emendamenti di Italia Viva in manovra per il contrasto all’incremento dei costi energetici e del relativo caro bollette”. Lo dice l’Ufficio stampa di Italia Viva.