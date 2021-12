Centro: Rotondi, ‘tanti lo cercano ma non si troveranno mai, non c’è cantiere aperto’** (2)

(Adnkronos) – E’ possibile che questa attenzione per il centro nasca dalle manovre per l’imminente scelta del presidente della Repubblica? “Non credo. Il Quirinale è il centro del palazzo, chi ha un pò di voti si accomoda al divanetto per mercanteggiare. Ma questa non è la politica”, replica Rotondi.

Su cosa, allora, si potrebbe incontrare chi in politica si definisce di centro? “Un modo c’è, dandoci un tema -dice Rotondi-. Stabiliamo se abbiamo ancora qualcosa da dire. Un tempo raccontavamo l’anti comunismo, e oggi? Oggi il tema, forse, ce lo suggeriscono il Pontefice e la pandemia”.

Rotondi spiega ancora: “La pandemia ha cancellato dall’agenda i migranti, la pressione fiscale e tutte le cose di cui parlavamo prima, e oggi la gente ci chiede sicurezza e salute. Ma c’è l’agenda del Papa, quella dell’enciclica ‘Laudato sì’, l’ecologia umanitaria. Forse una forza di spirito cristiano dovrebbe partire da lì”.