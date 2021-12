Manovra: M5S, ‘pronto emendamento che cancella tetto Isee superbonus’

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “La rimozione del tetto Isee per la proroga del Superbonus alle unifamiliari non è un capriccio del Movimento 5 Stelle ma una richiesta che arriva dal territorio e da tutte le categorie coinvolte, innanzitutto da tecnici e imprese. Ecco perché abbiamo depositato un emendamento al disegno di legge di Bilancio volto a rimuovere questo paletto, che produce una discriminazione tra chi vive in condominio e può accedere all’agevolazione, nonostante un reddito magari molto elevato, e chi vive in un’abitazione unifamiliare e invece non può più fare i lavori, anche se il reddito Isee è di poco superiore al tetto introdotto dal presidente Mario Draghi e dal ministro Daniele Franco”. Così i parlamentari del MoVimento 5 Stelle Luca Sut, Patrizia Terzoni, Riccardo Fraccaro, Daniela Torto, Gianni Girotto, Cristiano Anastasi, Marco Croatti, Gabriele Lanzi e Sergio Vaccaro.

“I nuovi dati Enea confermano la funzione di traino che la nostra misura sta esercitando non soltanto sull’edilizia, ma sulla ripartenza del Paese. E riconoscono il grande ruolo che i bonus edilizi, e il Superbonus in particolare, stanno svolgendo nell’efficientamento energetico degli edifici, con importanti benefici sia in termini di riduzione delle bollette sia in termini di contrasto alla crisi climatica. Azzoppare il portato della nostra maxi-agevolazione proprio mentre mettiamo in campo il grande sforzo di coniugare crescita e sostenibilità sarebbe un errore imperdonabile”, concludono i pentastellati.